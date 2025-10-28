Mientras Universidad de Chile alista las maletas para emprender rumbo a Argentina y enfrentar a Lanús por semifinales de la Copa Sudamericana, este martes se conoció al primer finalista del certamen subcontinental: Atlético Mineiro.

Tras el agónico 1-1 de la ida, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli selló su clasificación con un 3-1 como local en el Arena MRV ante Independiente del Valle, asegurando su paso a la final, donde espera rival entre la U y el elenco granate.

El destino quiso para la U, que Jorge Sampaoli aguarde por la final de Copa Sudamericana (Getty Images).

El ‘O Galo’ se impuso gracias a las anotaciones de Guilherme Arana (36’), Bernard (44’) y Hulk (73’), mientras que el argentino Claudio Spinelli puso el descuento y la esperanza para los ecuatorianos a los 64’.

De esta forma y con el 4-2 global, el elenco de Belo Horizonte disputará su segunda final continental consecutiva tras caer en la definición de la Copa Libertadores 2024 frente a Botafogo. Además, Mineiro buscará su quinto trofeo internacional tras la Libertadores de 2013, Recopa 2014 y la Copa Conmebol de 1992 y 1997.

Atlético Mineiro ahora espera rival entre la U y Lanús (semifinal que se definirá este jueves en Buenos Aires tras el 2-2 en Santiago) por la final de la Copa Sudamericana que se disputará en Asunción el próximo sábado 22 de noviembre en estadio y hora a definir por Conmebol.