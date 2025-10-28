Universidad de Chile se juega el todo por el todo ante Lanús este jueves en Argentina, donde deberá jugar la revancha del empate 2-2 que se dio en el Estadio Nacional.

Luego del accidentado Clásico Universitario, la lesión de Lucas Assadi golpeó duramente a los azules, que no podrán contar con el mejor jugador que han tenido en la Copa Sudamericana, y además, el que venía marcando casi todos los goles.

BOLAVIP conversa con César Vaccia, el que lamenta la ausencia del 10, pero no dramatiza y prefiere encontrar la mejor alternativa para Gustavo Álvarez.

“Venía jugando bien, lo estábamos cuidando, pero esto es fútbol y estas cosas pasan y es lamentablemente, pero más que detenerse en esto, hay que ocuparse de los que estarán”, asegura el entrenador bicampeón con los azules.

Respecto al partido del jueves Vaccia cree que “Lanús va a ser un equipo diferente al que vimos acá, sobre todo en cuanto al modelo de juego, en cuanto a a atacar, no va a tener esas dos líneas de cuatro defendiéndose y va a tener que salir a buscar, por lo tanto, la U va a tener más espacio”.

César Vaccia propone la titularidad de Leandro Fernández ante Lanús.

Vaccia recomienda a Leandro Fernández como titular

¿Quién reemplazará a Lucas Assadi? Nuestro entrevistado cree que “si es por rendimiento, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra tendrían que ser los elegidos en delantera, pero, Leandro Fernández si está concentrado, aporta, y sobre todo por los remates desde fuera del área”.

César Vaccia explica con peras y manzanas, por qué debe ser Leandro Fernández el elegido. “Yo no descarto la titularidad de Lea, porque es un jugador impredecible, uno no sabe si va a enganchar, si va a rematar de derecha, de izquierda y ese tipo de jugadores están llamados a marcar la diferencia”, cerró.