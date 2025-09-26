Siguen las repercusiones en el mundo azul tras la desubicada frase que dejó el técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, en la conferencia de prensa post eliminación de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile en Coquimbo.

El DT argentino, identificado con los colores de Universidad Católica por su paso en los años ‘90’, acusó a un dirigente azul de haberlos provocado en el camarín tras la derrota contra la U, y de paso recordó los incidentes en Avellaneda con una reprochable declaración.

Ante los medios, el ‘Pipo’ había dicho que “un señor de barba que cargó, nos dijo, ‘váyanse para casita’. Un desubicado. Nosotros no decimos que ellos estaban mostrando el culo en Argentina. No sé quién es, pero si es un directivo tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia. Es innecesario”.

Tito Awad lapidó al entrenador de Alianza Lima (Photosport).

Tito Awad contra Gorosito: “Habla estupideces”

Las palabras de Gorosito desataron la indignación total en el planeta azul. Uno que reaccionó y le respondió con todo al entrenador de 61 años fue el reconocido comentarista de La Magia Azul, Tito Awad, quien no se guardó nada a la hora de contraatacar.

“A Gorosito todavía le duele el 1994. Todavía tiene sangre en el ojo y habla estupideces. Es bueno para la pelota, pero de cerebro le queda poco”, afirmó el comunicador en conversación con Bolavip Chile.

Pero no fue lo único, el comentarista bullanguero reconoció sentirse incómodo ante una posible salida de Gustavo Álvarez ante el interés de la selección Perú. “Siempre he soñado que no nos quiten a Álvarez, seamos campeones o no seamos campeones, dependiendo de dónde lleguemos tanto en la Sudamericana como en el campeonato, para mí Álvarez tiene que hacer un periodo por lo menos cinco años en la U”, afirmó Awad.

“Espero que no se dé esa situación, porque encontrar a un técnico de la categoría de Álvarez, con errores, aciertos, siempre es positivo para la institución. Me dolería en el alma que se vaya”, cerró.