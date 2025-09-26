Tras eliminar a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, ahora Universidad de Chile concentrará su atención en Lanús, el rival argentino de semifinales y contra quien luchará por el boleto a la segunda final continental de su historia.

Dirigidos por el ex técnico de la U, Mauricio Pellegrino, el conjunto ‘Granate’ atraviesa un buen presente en el fútbol argentino. En el Torneo de Apertura cayeron en octavos de final ante Boca Juniors por penales, y en el actual Clausura ocupan el 4° lugar del Grupo B con 16 puntos, a tres unidades del líder Deportivo Riestra.

En la arena internacional, el elenco argentino también saca cuentas alegres. En 2024 fueron semifinalistas del mismo certamen de la mano de Ricardo Zielinski, y este año llega a la misma instancia con Pellegrino en el banco.

El costo total del plantel de Lanús es levemente superior al de la U (Getty Images).

Las diferencias entre Lanús y Universidad de Chile

En cuánto al costo total de la plantilla, Lanús posee un valor de mercado de 38 millones de dólares según el sitio Transfermarkt. Las cifras del plantel ‘Granate’ están lejos de alcanzar a los grandes del fútbol argentino, donde River Plate (US$100,9 millones) y Boca Juniors (US$97,7 millones) dominan el mercado al otro lado de la cordillera.

Pese a la brutal comparación entre clubes argentinos, el costo del plantel ‘Granate’ es levemente superior al valor total de Universidad de Chile, según el citado portal. Allí, el precio de la plantilla azul alcanza los 28.8 millones de la divisa estadounidense, por lo que se infiere que la semifinal enfrentará a dos clubes de fuerzas similares.

La U buscará el pase a la final de Copa Sudamericana ante Lanús (Photosport).

Los más caros de la U y Lanús

En el desglose, los jugadores más caros de Lanús son el mediopunta Marcelino Moreno (30 años) con un valor de US$5,85 millones, el volante Agustín Medina (18) y el portero Nahuel Losada (32) ambos con una cotización de 3,5 millones de dólares.

En tanto, en la U los futbolistas con más alto valor según Transfermarkt son Fabián Hormazábal (US$3,2 millones), Lucas Assadi (US$3 millones) y Javier Altamirano (US$2,3 millones).

La llave de semifinal entre Universidad de Chile y Lanús se disputará entre el 23 y 30 de octubre. La ida será en Santiago y la vuelta en Buenos Aires, ambos con horarios por determinar.