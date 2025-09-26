Universidad de Chile atraviesa un gran momento internacional. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez logró clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará a Lanús, consolidando un presente que ilusiona a los hinchas y demuestra la competitividad del plantel laico en torneos continentales.

A nivel nacional, la U sigue con vida en la lucha por el título, aunque Coquimbo Unido se mantiene como líder y marca distancia.

En medio de estos logros, el nombre de Álvarez ha sonado como candidato a dirigir tanto a la Selección Chilena como a la Peruana, lo que suma especulación y aumenta la atención sobre su desempeño en el club.

Cristián Caamaño y la continuidad de Gustavo Álvarez en la U

En este contexto, unas declaraciones del periodista Cristián Caamaño en Radio Agricultura generan aún más incertidumbre. El comentarista mencionó situaciones que podrían poner en duda la continuidad de Álvarez, dejando inquietos a dirigentes e hinchas azules.

“¿Sabes quién llegó ayer a Coquimbo? El representante de Álvarez. Todo el jolgorio que hubo por la clasificación, provocó cierto nerviosismo en la reunión que tuvo con su repre. Hay dos ofertas por Álvarez que el representante se la hizo saber a la U y ahora comienza una etapa de negociación para sostenerlo”, informó el comunicador.

Comienza a surgir cierto nerviosismo por la continuidad de Álvarez | FOTO: Javier Vergara/Photosport

La U, así, combina éxitos deportivos con la presión de definir la continuidad del gran artífice de este presente exitoso.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Álvarez en Universidad de Chile?

Cabe destacar que el entrenador argentino tiene contrato vigente con los azules hasta diciembre de 2026.