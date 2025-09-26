Universidad de Chile sigue escribiendo historia en el plano internacional. Los azules lograron instalarse en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras eliminar a Alianza de Lima en cuartos de final (0-0 en la ida y 2 a 1 en la vuelta).

El avance azul no solo significa un impulso anímico para el plantel y su hinchada, sino también un nuevo desafío competitivo. En la instancia de los cuatro mejores, la U se medirá contra Lanús, equipo que viene de eliminar a Fluminense, uno de los candidatos para quedarse con este certamen.

Ahora, el Romántico Viajero necesitará mantener la solidez y la contundencia que lo trajo hasta acá. Eso abrió inmediatamente una pregunta entre los hinchas. ¿Cuál es?

¿Puede Universidad de Chile reforzarse para estas semifinales?

La respuesta es sí, aunque bajo un marco limitado. Según el Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2025 en el capitulo 3.7.5.13, los equipos que lleguen a semifinales tienen derecho a realizar hasta tres sustituciones en la lista de 50 jugadores previamente inscrita. Los jugadores que lleguen al plantel deberán hacerlo con los mismos números de los reemplazados.

Sin embargo, hay una condición que establece el ente sudamericano para estas incorporaciones. ¿Cuál es? Los refuerzos deben haber quedado en condición de libres antes del 30 de agosto de 2025.

Estas modificaciones deben presentarse mediante el Formulario 6, gestionado por la Asociación Miembro y enviado a la Conmebol dentro de los plazos oficiales.

Esto dice el Manual de la Conmebol sobre la Copa Sudamericana | FOTO: Captura

De esta manera, Universidad de Chile afrontará las semifinales con la opción de ajustar su plantel mediante estas tres sustituciones reglamentarias. Será decisión de Gustavo Álvarez y su cuerpo técnico determinar si incorporan nuevas piezas para potenciar al equipo o si mantienen la base que ha llevado a los azules a soñar con una nueva final internacional.