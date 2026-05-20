Palestino cae eliminado de Copa Sudamericana tras derrota ante Gremio: así queda la tabla

Palestino sigue sin saber de triunfos en Copa Sudamericana y tras la derrota ante Gremio en Porto Alegre (2-0), quedó eliminado del torneo.

Pese a que la matemática todavía le daba un pequeño aire a Palestino, finalmente el conjunto tetracolor quedó eliminado de la Copa Sudamericana, tras caer 2-0 en Porto Alegre frente a Gremio por la fecha 5 del Grupo F del certamen subcontinental.

El conjunto árabe fue superado por su rival en el Arena do Gremio, donde los locales se pusieron en ventaja tempranamente a los 3 minutos gracias a la anotación del exBarcelona, Martín Braithwaite quien de cabeza aprovechó un rebote del portero Sebastián Pérez.

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Palestino aguantó los embates del conjunto gaúcho, sin embargo a los 67’ Cristián Pavón clavó un tremendo derechazo de media distancia y puso el 2-0 definitivo para los dirigidos por el portugués Luis Castro.

Con este resultado, Palestino se hundió en el último lugar del grupo F con 2 puntos, y quedó sin chances de alcanzar al menos el segundo lugar, ya que a falta de una fecha, Gremio quedó con 10 unidades a dos del líder Montevideo City Torque que este jueves enfrentará a Deportivo Riestra.

En la última fecha, el elenco árabe de despedirá de su aventura internacional recibiendo en La Cisterna a Deportivo Riestra, duelo programado para el próximo 26 de mayo a las 18:00 horas.

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Así quedó Palestino en el Grupo F