VIDEO | Revisa el golazo de Vicente Pizarro para Rosario Central en la Copa Libertadores

En esta jornada se dio inicio a lo que es la quinta fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores, en la que un chileno tuvo gran protagonismo para su equipo hace unos instantes.

Se trata del volante nacional, Vicente Pizarro quien hizo noticias en el conjunto argentino tras anotar uno de los goles de su equipo en lo que es el triunfo de momento de Rosario Central por 2-0 ante Universidad Central de Venezuela.

El ex Colo Colo anotó lo que fue el segundo gol para su equipo, en la que aprovechó una gran asistencia de Julián Fernández y darle un gol de tranquilidad a su equipo.

Ahora Vicente Pizarro y su Rosario Central buscarán sellar esta victoria la que le permita tener en las manos la anhelada clasificación a la próxima fase de la Copa Libertadores.

VIDEO: REVISA EL GOL DE VICENTE PIZARRO