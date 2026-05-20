Daniella Chávez en picada contra Lucas Bovaglio tras caída de O’Higgins: “Díganle al payaso”

La creadora de contenido lanzó toda su artillería contra el DT celeste: "Que aprenda de jugar de visita... no supo parar el equipo", lanzó.

La dura derrota de O’Higgins ante Boston River por 3-2 en Montevideo dejó fuertes repercusiones entre los hinchas celestes, especialmente por el complicado panorama que enfrenta el “Capo de Provincia” en la Copa Sudamericana.

Una de las voces más duras fue la de Daniella Chávez, reconocida hincha rancagüina, modelo y creadora de contenido, quien explotó en redes sociales contra el técnico Lucas Bovaglio tras la caída en Uruguay.

A través de X, Chávez lanzó una feroz crítica contra el entrenador argentino y cuestionó su rendimiento en condición de visitante. “Díganle al payaso de Bovaglio que no sea ahuenado (sic) y que aprenda a jugar de visita”, escribió de entrada.

O’Higgins perdió en Uruguay y se complicó en la Copa Sudamericana.

Pero eso no fue todo, ya que la influencer continuó apuntando contra el estratega celeste: “Porque el payaso no aprendió en Colombia con Tolima, no aprendió con Sao Paulo y ahora no supo parar el equipo contra el colista del grupo”.

Daniella Chávez también cuestionó el respaldo que ha recibido el DT por parte de algunos hinchas de O’Higgins. “Jugar bien en Rancagua es lo mínimo para cualquier DT. Para que no levanten a cualquier payaso como ídolo que no ha ganado nada. Al contrario, por él quedamos eliminados dos veces y de visita”, lanzó.

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Finalmente, en otro posteo, la modelo exculpó a los jugadores del plantel celeste y volvió a cargar contra el exentrenador de Palestino. “Leo a algunos culpando a los jugadores de O’Higgins, pero es obvio que están cansando haciendo trayectos en la cancha que no les corresponde. Bovaglio es el estúpido que sacó a Garrido que venía bien, no supo parar la defensa al igual que en Brasil y Colombia. El inoperante es Bovaglio, un desastre de visita, Lo mejor de O’Higgins hoy fue su hinchada”, cerró.

En síntesis…

Estallido en redes: Daniella Chávez criticó duramente al DT de O’Higgins, Lucas Bovaglio, tras la caída ante Boston River.

Daniella Chávez criticó duramente al DT de O’Higgins, Lucas Bovaglio, tras la caída ante Boston River. Cuestionamiento táctico: La modelo tildó al estratega de “payaso” e “inoperante” por sus malos planteamientos defensivos en condición de visita.

La modelo tildó al estratega de “payaso” e “inoperante” por sus malos planteamientos defensivos en condición de visita. Defensa a los jugadores: La influencer exculpó al plantel celeste del resultado y responsabilizó únicamente a las decisiones del entrenador argentino.