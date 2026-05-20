Tal como lo ocurrido con Universidad de Concepción, ahora un club de la Primera B podría perder puntos por una irregularidad en el pago del IVA.

Las alarmas se encendieron de forma definitiva en la Región de la Araucanía. Deportes Temuco enfrenta un complejo escenario administrativo luego de ser denunciado ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por la Unidad de Control Financiero (UCF), debido a presuntas irregularidades con el pago del IVA del mes de marzo. El cuadro albiverde quedó citado para la próxima semana vía telemática y arriesga una dura sanción deportiva.

La inquietud en el “Pije” está completamente justificada debido al drástico precedente que se conoció en las últimas horas. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina castigó con la resta de tres puntos a la Universidad de Concepción por atrasarse en el pago del IVA correspondiente al mes de febrero.

En el “Campanil” intentaron defenderse argumentando que su gerente general, Simón Figari Vial, sufrió el robo de su celular y él era el único autorizado para realizar la transacción bancaria.

Sin embargo, el Tribunal desestimó el argumento de “caso fortuito” y aplicó la resta de unidades. Para colmo, el cuadro penquista y Huachipato también están citados para la próxima semana por el IVA de marzo.

Deportes Temuco

La firme defensa de Deportes Temuco

A pesar del temor de los hinchas sureños, en la dirigencia de Deportes Temuco aseguran que su situación es completamente diferente a la de la Universidad de Concepción. En conversación con PrimeraBChile, la gerenta general del club, Camila Sandoval, rompió el silencio para aclarar la postura de la institución y llevar tranquilidad al entorno albiverde.

Publicidad

“Es muy distinto a lo de la U. de Conce porque lo de nosotros sí está pagado en el plazo que corresponde. Vamos a hacer todas las apelaciones pertinentes, el único error es un error humano, que no se subió toda la información a tiempo, porque tenemos una plataforma en la ANFP donde subimos todo“, explicó la ejecutiva de Deportes Temuco.

El llamado a la cordura de la dirigencia

Para cerrar, Camila Sandoval enfatizó que el club cumplió con la obligación económica principal en los tiempos legales estipulados y confía en que la ANFP no aplicará una sanción tan severa como la pérdida de puntos en la tabla de posiciones. “Estaba pagado cuando correspondía, creo que lo más importante es que esté pagado a tiempo“, sentenció de forma categórica la gerenta general.