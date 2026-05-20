Noche de fiesta y orgullo total en la Cuarta Región. El empate sin goles entre Nacional y Universitario de Deportes selló de forma matemática el paso de Coquimbo Unido a los octavos de final de la Copa Libertadores

Para Hernán Caputto, entrenador de Coquimbo Unido, el logro internacional no es fruto del azar, sino la recompensa al altísimo nivel futbolístico que ha mostrado su escuadra en el torneo continental.

“Sí, la verdad que muy contento, muy contento. Sí, muy contento porque los merecimientos están. Entonces, cuando los merecimientos están, no es fácil pasar en Copa Libertadores una fecha antes”, arrancó señalando el estratega con evidente orgullo en conversación con BOLAVIP.

Pese a la algarabía que inunda al puerto, el exseleccionador juvenil chileno mantiene los pies sobre la tierra y le envió un mensaje de ambición a sus dirigidos.

“Nada, el nivel en que está el equipo me pone muy contento, pero como siempre digo, hay que ir por más. Te salen desafíos y hay que ir por más”, advirtió, dejando en claro que Coquimbo no irá a los octavos de final solo a participar.

El cuerpo técnico y el plantel aurinegro vivieron el compromiso entre uruguayos y peruanos con el corazón en la mano, sabiendo que el resultado los metía de forma directa en el selecto grupo de los 16 mejores de América.

Hernán Caputto habla de la clasificación de Coquimbo Unido.

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“Sí, se sufre. La verdad que sí, lo estábamos viendo. Obviamente sabíamos que iba a ser un partido duro, que Universitario con su cambio de entrenador podía generar algo diferente. Se generó y bueno, nada, a veces cuando no dependen de ti las cosas se pueden dar o no. Pero se vio y estamos contentos”, desclasificó el DT sobre la íntima vigilia pirata.

El exigente calendario y el puzle de Caputto

Con el boleto internacional ya asegurado en el bolsillo, el panorama se ensancha para el “Barbón”, que ahora deberá saber dosificar las energías entre el plano local y los desafíos que se aproximan en el horizonte. “Hoy lo más importante que pasa a ser es el partido que tenemos el viernes con Everton”, enfatizó Caputto, demostrando que no quiere descuidar el campeonato doméstico.

Sin embargo, el estratega no dejó de lado el cierre de la fase grupal ante un coloso del continente, donde buscarán ratificar el gran momento de la institución. “Luego se sale ante Nacional para terminar esta fase de grupos como siempre la hemos querido, bien competitivos. Y bueno, y después paso a paso los partidos que nos vienen”, concluyó un ilusionado Hernán Caputto.