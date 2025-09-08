Universidad de Chile tiene rival en la ronda de los ocho mejores de la Copa Sudamericana: los azules enfrentarán a Alianza Lima. Una llave que sacará chispas a nivel continental.

Por los cuartos de final del competencia internacional, dichos clubes se volverán a encontrar tras 15 años. En 2010, el cuadro laico eliminó -con polémica- al elenco limeño por los octavos de final de Copa Libertadores.

Con dicho recuerdo en mente, el compromiso de ida adquirirá feroz relevancia y el Estadio Alejandro Villanueva será una caldera. Cómo no, si será el único de los dos duelos con presencia de público.

La razón es más que evidente: la suspensión vigente contra los azules por el escándalo contra Independiente en Buenos Aires. La CONMEBOL le impuso una sanción por siete partidos de local y siete de visitante al club chileno.

Ante tal panorama, los fanáticos de Universidad de Chile tendrán que seguir el duelo por otra vía. ¿Cómo podrán verlo por TV? Se confirmó quién transmitirá el encuentro en territorio nacional.

Universidad de Chile jugará ante Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Cómo ver la ida entre Universidad de Chile y Alianza Lima

A través de su parrilla programática para Chile, la plataforma Disney+ confirmó que emitirá el compromiso de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Dicho encuentro entre azules y limeños se jugará el jueves 18 de septiembre. Está pactado para las 21:30 horas de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima, Perú.