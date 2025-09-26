Anoche Universidad de Chile clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana 2025 luego de vencer por 2-1 a Alianza Lima que dirige Néstor ‘Pipo’ Gorosito, en la revancha de cuartos de final que se disputó en Coquimbo.

Pero más allá de la alegría azul y los festejos de los dirigidos por Gustavo Álvarez, que ahora tendrán que enfrentar a Lanús, quien se robó el protagonismo fue el entrenador del equipo peruano.

El exfutbolista que tuvo una destacada etapa en Universidad Católica, lanzó una repudiable frase en conferencia de prensa al ser consultado por un altercado que ocurrió tras el partido en el túnel del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde sus jugadores se vieron involucrados en una discusión con una persona de la delegación de la U, quien les habría dado un picante mensaje.

Ante aquello Pipo Gorosito no demoró en recordar lo que vivió el cuadro laico en la llave de octavos de final contra Independiente, en la barbarie de Avellaneda.

“Un flaco alto, no sé si el presidente, no sé quién eso, dijo ‘váyanse para la casita’. Un desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina”, lanzó el DT trasandino.

Estas palabras no cayeron nada bien en el medio nacional y un perdiosta chileno salió a responderle en el mismo tono. Hablamos de Romai Ugarte, quien en diálogo con BOLAVIP recordó lo que vivió Gorosito en nuestro país cuando defendía a la UC.

“Sabemos lo que es Pipo Gorosito. Yo le digo Pipo Llorisoto, yo creo que todavía la tiene adentro desde que jugaba en la Católica. Todavía está con resquemores de cuando no le pudo ganar el título a Universidadad Chile”, comenzó diciendo.

A lo que agregó la siguiente descripción: “Muy rasca, típico de argentino villero, rasca, peliento”.

Néstor Gorosito se llenó de críticas por sus dichos contra la U. (Foto: Álex Díaz/Photosport)

¿Le hicieron la cruz a Pipo Gorosito en U. Católica?

En la misma línea, Ugarte aprovechó de plantear por qué Gorosito no ha dirigido hasta el momento a los Cruzados y rememoró cuando retiró a Tigre de la final de la Copa Sudamericana 2012 ante Sao Paulo.

“Recordemos que Gorosito retiró un equipo en una final contra los brasileros. Por algo nunca llegó a Universidad Católica (como entrenador), algo deben saber de él que no llega”, señaló el ex CDF.

“Yo digo que por algo conocen en Universidad Católica a Gorosito, si Gorosito cómo no va a ser entrenador de Católica. Algo deben saber de él, alguna cosa pelienta, alguna cosa ordinaria, no quieren ese tipo de técnico y ahí les veo la razón”, completó el carismático comentarista.