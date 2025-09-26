Universidad de Chile celebra su clasificación a las semifinales de Copa Sudamericana. El cuadro azul derrotó 2-1 a Alianza Lima y avanzó en el certamen continental, en un duelo que no estuvo exento de polémica.

¿La razón? Tras el compromiso, en los camarines, hubo un entrevero entre parte de la delegación peruana y funcionarios laicos. Según reclamó Néstor Gorosito, fue debido a provocaciones.

En conferencia de prensa, el entrenador del conjunto limeño denunció los hechos y lanzó una frase indignante. Rememoró las brutales y cobardes agresiones recibidas por los hinchas azules ante Independiente de Avellaneda.

“Un señor de barba, de los jugadores no, con el cuerpo técnico tampoco… un señor de barba de acá, cargó, qué se yo. Un flaco alto, que es el presidente o no sé quién es, dijo ‘váyanse para casita’. Un desubicado“, comenzó señalando.

“Porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina. No sé quién es el señor, no tengo idea. Si es un directivo, tiene que apaciguar, no tiene que incentivar a la violencia que no conduce a nada”, agregó.

Finalmente, el entrenador argentino expresó: “No cambiaba nada, en el partido pasaron bien. Allá no tuvieron ningún problema, así que innecesario. Entre los jugadores y el cuerpo técnico no hubo ningún problema“.

Néstor Gorosito hizo indignantes comentarios contra Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

Contra quién juega Universidad de Chile en semifinales de Copa Sudamericana

Los azules se medirán ante Lanús en la ronda de cuatro mejores equipos del certamen continental. Dichos duelos se jugarán las semanas del 20 y 27 de octubre en Santiago y Buenos Aires, respectivamente.