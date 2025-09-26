Universidad de Chile sufrió pero logró su gran objetivo en la Copa Sudamericana, en la que en un partido de alto impacto los ‘Azules’ lograron imponerse por 2-1 ante Alianza Lima y consiguieron meterse en la ronda de los cuatro mejores equipos del torneo continental

Después de lo que fue este partido, el presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark habló con la prensa en zona mixta y demostró toda su felicidad tras la clasificación del equipo, en la que destacó de gran forma el trabajo de todo el grupo.

“Contentos, siempre ganar es bonito, hoy no era un partido fácil, era difícil, contra un equipo difícil, los chicos dieron una prueba de carácter tremenda, enfrentaron un partido que no era fácil, en una cancha que no es la nuestra, sin el público que nos alentará, no era un partido fácil, pero los muchachos pusieron mucho huevo, pusieron ganas, muy felices de quedar entre los cuatros mejores de esta copa, a seguir soñando, ojalá llegar lo más lejos posible”, parte señalando Clark.

Por otros de los temas que fue consultado el mandamás azul fue por el conflicto que se desarrolló post partido, en la que desde Alianza Lima acusaron de una provocación por parte de la U, en la que Clark respondió con firmeza.

La U eliminó a Alianza Lima en la Sudamericana | Foto: Photosport

“Yo no fui, venía bajando por el túnel, vi que había empujones entre gente, yo pase por el lado y no dije nada. La verdad que me parece que eso no es tema, ya fue, ya se jugó”

“Alianza Lima en estos últimos dos días hizo mucho ruido y hay cosas que quedan en el túnel nomás. No pasó nada”, profundizó.

Concluyendo, Clark pone como ejemplo lo que fue la viviencia de la Universidad de Chile en su viaje a Perú, en la que asegura que también presenciaron de un ambiente bastante hostil, pero que todo quedó ahí, ya que lo ven como parte del folclore del fútbol.

“Hay cosas que no deberían pasar pero pasan, si el mundo es mundo, yo fui a Lima y desde que me bajé del avión hasta que me subí me habrán dicho chileno tal por cuál 75 mil veces, nosotros también estuvimos allá y habían lienzos, son cosas que no deberían pasar, pero es parte del fútbol y ha pasado siempre”, cerró.