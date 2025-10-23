Un nuevo hecho de violencia envuelve a la U en la Copa Sudamericana 2025, esta vez en la previa del partido contra Lanús por la semifinal ida que se disputa esta noche en el Estadio Nacional.

Esto porque barristas de Universidad de Chile apedrearon el bus del equipo argentino en su llegada al coliseo de Ñuñoa, incluso un proyectil rompió una de las ventanas e ingresó hasta el pasillo de la máquina.

Esto fue grabado por la propia delegación granate, quienes compartieron los videos con BOLAVIP. También los jugadores realizaron publicaciones en sus redes sociales al respecto.

Cabe recordar que este partido se disputará sin público por la sanción que pesa sobre los azules, a raíz de lo sucedido en octavos de final con Independiente en Avellaneda.

De todas formas, un número importante de hinchas del Romántico Viajero llegaron a las afueras del principal recinto deportivo del país, alterando el lugar con fuegos artificiales.

El partido entre la U y Lanús comienza a las 19:00 horas. La revancha será el próximo jueves 30 de octubre, a la misma hora, en Argentina.

Mira los VIDEOS a continuación: