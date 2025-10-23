Universidad de Chile y Lanús de Argentina disputan el primer duelo dentro de las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que ambos equipos luchan con todo por conseguir el boleto a la final del torneo.

Ambos equipos salieron a afrontar este partido en el Estadio Nacional, en la que buscan obtener la primera ventaja de este compromiso para posicionarse de buena forma en la llave.

En la Universidad de Chile vivieron cuatros minutos del terror, en la que a pesar de dominar las acciones del partido, el conjunto argentino le sacó dos goles de diferencia.

El anotador fue Rodrigo Castillo en ambas oportunidades, en la que en una primera instancia aprovechó un grosero error de Franco Calderón para vencer a Gabriel Castellón y en la segunda, tras una gran jugada de Eduardo Salvio, a boca de jarro puso anotó el segundo gol.

