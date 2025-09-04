Colombia fue otra de las selecciones sudamericanas que este jueves abrochó su clasificación al Mundial 2026 tras derrotar por 3-0 a Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias.

La selección cafetalera dirigida por Néstor Lorenzo dependía de sí misma para conseguir el boleto mundialista, y pese a que había perdido varias chances de clasificar, finalmente ante los altiplánico logró los pasajes para Norteamérica 2026.

La apertura del marcador llegó a los 30 minutos del primer tiempo luego que James Rodríguez capturara un centro al área y de primera definiera en el arco de Carlos Lampe.

El 2-0 en el Metropolitano de Barranquilla llegaría a los 29 minutos del segundo tiempo tras un feroz contragolpe que Jhon Córdoba definió con un potente remate al ángulo. Finalmente, el tanto del triunfo sería obra de Juanfer Quintero a los 83′.

Con este resultado, Colombia llegó a 25 puntos a una fecha del final. Un puntaje inalcanzable para Venezuela (18) y Bolivia (17), que definirán en la última jornada el boleto al repechaje mundialista.

Jhon Córdoba celebra el 2-0 de Colombia tras un golazo (Getty Images).

