La Selección Chilena disputará lo que será su último encuentro dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que ‘La Roja’ deberá verse las caras ante la Selección de Uruguay en el Estadio Nacional.

Los ‘Charrúas’ que son dirigidos por Marcelo Bielsa ya consiguieron el gran objetivo en estas Eliminatorias que era abrochar la clasificación al próximo Mundial y llegan a este duelo con mucha tranquilidad para abrochar de la mejor forma su participación.

Para este duelo, el ‘Loco’ tendría en mente un equipo mixto para enfrentar a Chile, en el que ya quiere ver a otros nombres en acción pensando en lo que puede ser una lista para el próximo Mundial.

Es más, para este duelo Bielsa liberó de la convocatoria a Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta y Facundo Pellistri, además de la baja que tendrá con Mathias Olivera, por acumulación de tarjetas amarillas.

Un equipo mixto es el que planea Bielsa ante Chile | Foto: Getty Images

La formación de Uruguay para enfrentar a Chile sería con: Santiago Mele en portería; Nahitan Nandez, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña (Joaquín Piquerez) en defensa; Manuel Ugarte, Emiliano Martínez y Rodrigo Bentancur como mediocampistas; Cristian Olivera (Rodrigo Zalazar), Darwin Núñez y Brian Rodríguez en delantera.

El duelo entre la Selección Chilena y la Selección de Uruguay se disputará este 9 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.