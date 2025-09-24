La Copa del Mundo de la FIFA Sub 20 Chile 2025 arranca este sábado, donde Egipto y Japón abrirán los fuegos en el Estadio Nacional para, posteriormente, tener de plato de fondo el compromiso entre Chile y Nueva Zelanda.

La presente edición de la cita mundialista no contará con su último campeón, quien no logró clasificar para el torneo que arranca el sábado y se quedó con las ganas de defender el título como corresponde.

Uruguay gritó campeón el 2023. | Foto: Getty Images

Se trata de Uruguay, país que, en la última edición del torneo disputado en suelo argentino, derrotó a Italia en la gran final por la cuenta mínima en un partido que se disputó en el Estadio Único de La Plata.

En el último Sudamericano Sub 20 disputado en Venezuela, Uruguay llegó hasta el hexagonal final, pero fue un verdadero desastre: empató un partido, perdió 4 y no ganó ninguno, lo que significó su eliminación del torneo y no clasificación a la cita mundialista.

Así las cosas, Uruguay se quedó con las ganas de defender la corona en Chile y tendrá que verlo por televisión donde los grandes favoritos a quedarse con el torneo son sus vecinos Argentina y Brasil.

¿Cuándo arranca el Mundial Sub 20?

El sábado 27 de septiembre a las 5 de la tarde arrancará el Mundial Sub 20 en Chile con el partido entre Japón y Egipto válido por la Fecha 1 del Grupo A. Posteriormente, a las 8, Chile saltará a la cancha para enfrentar a Nueva Zelanda.