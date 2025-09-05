Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 comienzan a llegar a su fin, y en la última fecha, la Selección Chilena recibirá a la ya clasificada Uruguay, con un condimento especial: el reencuentro con Marcelo Bielsa, quien dirigió a la Roja entre 2007 y 2011 y es recordado con respeto y admiración por su influencia en la Generación Dorada.

Durante su paso por Chile, Bielsa logró consolidar a jóvenes talentos como Mauricio Isla, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, mientras que jugadores de mayor experiencia, como Humberto Suazo, Matías Fernández y Claudio Bravo, aportaban equilibrio y veteranía al equipo.

Bajo su dirección, la Roja consiguió clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010, tras 12 años de ausencia, dejando un legado que perdura hasta hoy.

Marcelo Bielsa en pleno entrenamiento con la Selección Chilena | FOTO: ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Marcelo Bielsa recuerda con nostalgia su paso por la Selección Chilena

En medio de la celebración de la clasificación a la próxima cita planetaria con la Celeste, el rosarino sorprendió al recordar con nostalgia su paso por el Equipo de Todos.

“Chile fue una generación muy buena de jugadores. Los jóvenes de esa generación: Isla, Vidal, Alexis, Aránguiz, todos ellos, eran un montón de jugadores bárbaros empujando para ganarse un espacio. Y otro grupo de mayores: Suazo, Matías, Bravo. Todo muy compensado y con una muy buena sinergia interna”, manifestó en conferencia de prensa.

El estratega argentino también lamentó no haber podido continuar con aquel proyecto que consideraba excepcional: “En Chile fue una experiencia hermosa, con los jugadores y por la relación que establecieron con su público. A mí me hubiera encantado poder seguir en ese proyecto cuatro años más, pero bueno, las cosas no se dieron”.

Los números de Marcelo Bielsa al mando de la Selección Chilena

Entre 2007 y 2011, Marcelo Bielsa estuvo al frente del seleccionado de Chile, un total de 1274 días en los que dirigió 51 partidos de los cuales ganó 28, empató 8 y perdió 15, con un 60.1% de efectividad.