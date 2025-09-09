Esta tarde se acaba el desastroso período clasificatorio de la Selección Chilena para el Mundial de 2026. Chile nuevamente está fuera, por lo que ahora debe solo enfocarse en sus desafíos a futuro y pensar en el necesario recambio para el “Equipo de Todos”.

La Roja ya tuvo un compromiso con este “renovado” equipo en donde, a pesar de la derrota frente a Brasil, hubo buenas figuras que lograron dejar buenas sensaciones de cara a lo que se viene.

Esta vez, Chile se enfrenta a la siempre poderosa escuadra de Uruguay que llega al Nacional de la mano de Marcelo Bielsa. Los “Charrúas” sellaron su paso a la cita planetaria en la jornada anterior, cuando golearon a Perú por 3 a 0 y, de paso, dejaron a los “Incaicos” sin chance de acceder al repechaje.

Para medirse ante la celeste, Nicolás Córdova ya tiene definida su oncena y su banca, así como también a quienes quedaron fuera de este compromiso.

Así formará Chile frente a Uruguay en la última fecha de estas Clasificatorias Sudamericanas

La Roja jugará con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en zona defensiva; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Javier Altamirano en el medio; Emiliano Ramos, Ben Brereton y Lucas Cepeda en delantera.

Respecto al partido pasado contra la verdeamarela, salen del once titular Iván Román, Vicente Pizarro y Alexander Aravena, dando ingreso a Rodrigo Echeverría, Javier Altamirano y Emiliano Ramos.

En tanto, a la banca irán: Guillier, Reyes, Gárguez, Pizarro, Aravena, Assadi, Cabral, Román, Saavedra, Tapia, Gutiérrez y y Sepúlveda.

¿Quiénes quedaron fuera del último partido de La Roja?

Fuera de este compromiso quedaron tres de los citados: Bruno Barticciotto, quien arrastró molestias desde la semana pasada, Daniel Gutiérrez y Esteban Matus.

Vale recordar que la Selección Chilena se enfrenta a Uruguay este martes 9 de septiembre a contar de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.