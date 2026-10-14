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Alineaciones de Lech Poznan y Leverkusen por la Europa League: formaciones probables

Lech Poznan y Leverkusen se enfrentan este jueves 15 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lech Poznan vs. Leverkusen, Europa League
Lech Poznan vs. Leverkusen, Europa League

Se viene Lech Poznan vs. Leverkusen este jueves 15 de octubre desde las 13:45 hora de Chile por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Lech Poznan y Leverkusen

Lech Poznan viene de caer 0-4 ante Crystal Palace.

Leverkusen viene de ganarle 2-0 a NK Celje.

Las alineaciones de Lech Poznan y Leverkusen

Lech Poznan (4-2-3-1): Mateusz Lis, Michal Gurgul, Wojciech Mońka, Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Luis Palma, Pablo Rodríguez, Antoni Kozubal, Mikael Ishak, Filip Jagiello, Patrik Walemark. DT: Niels Frederiksen.

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Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Miguel Gutiérrez, Facundo Medina, Edmond Tapsoba, Lucas Vázquez, Malik Tillman, Aleix García, Robert Andrich, Patrik Schick, Martin Terrier, Moussa Diaby. DT: Carles Martínez.

Suplentes de Lech Poznan: Allahyar Sayyadmanesh, Daniel Hakans, Radoslaw Murawski, Terry Yegbe, Gustav Berggren, Yannick Agnero, Leo Bengtsson, Robert Gumny, Wiktor Obremski, Mateusz Pruchniewski, Karol Delikat, Kamil Jakóbczyk, Wojciech Szymczak.

Suplentes de Leverkusen: Jarell Quansah, Loic Bade, Ezequiel Fernandez, Afonso Bastardo Moreira, Nathan Tella, Janis Blaswich, Ibrahim Maza, Niklas Lomb.

La previa de Lech Poznan y Leverkusen: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 15 de octubre
  • Hora: 13:45 (hora de Chile)
  • Próximo partido de Lech Poznan: vs. Sunderland, jueves 22 de octubre
  • Próximo partido de Leverkusen: vs. OFI Crete, jueves 22 de octubre
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