Alineaciones de Lech Poznan y Leverkusen por la Europa League: formaciones probables

Se viene Lech Poznan vs. Leverkusen este jueves 15 de octubre desde las 13:45 hora de Chile por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Lech Poznan y Leverkusen
Lech Poznan viene de caer 0-4 ante Crystal Palace.
Leverkusen viene de ganarle 2-0 a NK Celje.
Las alineaciones de Lech Poznan y Leverkusen
Lech Poznan (4-2-3-1): Mateusz Lis, Michal Gurgul, Wojciech Mońka, Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Luis Palma, Pablo Rodríguez, Antoni Kozubal, Mikael Ishak, Filip Jagiello, Patrik Walemark. DT: Niels Frederiksen.
Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Miguel Gutiérrez, Facundo Medina, Edmond Tapsoba, Lucas Vázquez, Malik Tillman, Aleix García, Robert Andrich, Patrik Schick, Martin Terrier, Moussa Diaby. DT: Carles Martínez.
Suplentes de Lech Poznan: Allahyar Sayyadmanesh, Daniel Hakans, Radoslaw Murawski, Terry Yegbe, Gustav Berggren, Yannick Agnero, Leo Bengtsson, Robert Gumny, Wiktor Obremski, Mateusz Pruchniewski, Karol Delikat, Kamil Jakóbczyk, Wojciech Szymczak.
Suplentes de Leverkusen: Jarell Quansah, Loic Bade, Ezequiel Fernandez, Afonso Bastardo Moreira, Nathan Tella, Janis Blaswich, Ibrahim Maza, Niklas Lomb.
La previa de Lech Poznan y Leverkusen: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 13:45 (hora de Chile)
- Próximo partido de Lech Poznan: vs. Sunderland, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Leverkusen: vs. OFI Crete, jueves 22 de octubre