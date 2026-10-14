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Dónde ver EN VIVO Lech Poznan vs. Leverkusen por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Lech Poznan y Leverkusen se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lech Poznan vs. Leverkusen, Europa League
Lech Poznan vs. Leverkusen, Europa League

Lech Poznan es local ante Leverkusen este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

Leverkusen llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Lech Poznan tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Chile: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Lech Poznan viene de perder 0-4 como visitante ante Crystal Palace. El equipo ocupa el puesto 35 con 0 puntos.

Leverkusen ganó 2-0 como local ante NK Celje en la fecha anterior. Leverkusen está 8° en la tabla con 3 puntos.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Lech Poznan y Leverkusen se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3.
  • Lech Poznan suma 0 puntos en el torneo.
  • Leverkusen suma 3 puntos tras vencer a NK Celje.
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