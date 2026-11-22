Racing de Santander y Real Sociedad se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en El Sardinero, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Racing de Santander recibe a Real Sociedad este domingo 22 de noviembre desde las 12:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en El Sardinero. La Real Sociedad llega con la chance de meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba, y Santander se le presenta como una parada incómoda por lo que significa este cruce para la tabla.

El Racing pelea por no quedar enganchado con la mitad baja y la Real busca consolidarse entre los primeros puestos de LaLiga. Son objetivos distintos, pero ambos necesitan los tres puntos para acercarse a lo que buscan.

La actualidad de ambos equipos

El Racing de Santander llega de ganar en Málaga, un resultado que le corta una racha negativa después de la goleada que le hizo el Real Madrid en casa. Está 12°, en la mitad de la tabla, y un triunfo como local le permitiría acercarse a la zona media-alta antes de que termine noviembre.

La Real Sociedad viene de imponerse ante el Rayo Vallecano y, salvo el traspié contra el Athletic, mostró regularidad en las últimas semanas. Marcha 5ª con 22 puntos, a tiro de los puestos europeos, y necesita sostener ese nivel fuera de casa para no perderle pisada a los de arriba.

El historial entre Racing de Santander y Real Sociedad

El historial entre ambos tiene 34 antecedentes y una clara diferencia a favor de la Real Sociedad, que ganó 19 veces por 8 del Racing, con 7 empates. En materia de goles también manda el conjunto donostiarra, con 49 convertidos contra 32 del Racing.

El enfrentamiento más reciente, en julio de 2026, terminó 1-1 con la Real como local. Antes de eso el Racing había conseguido un triunfo como visitante, en 2019, que corta un poco la hegemonía histórica del equipo vasco en este cruce.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/07/2026 Real Sociedad vs. Racing de Santander 1-1 Club Friendlies 20/07/2019 Real Sociedad vs. Racing de Santander 0-1 Club Friendlies 30/01/2014 Racing de Santander vs. Real Sociedad 0-3 Copa del Rey 22/01/2014 Real Sociedad vs. Racing de Santander 3-1 Copa del Rey 28/04/2012 Real Sociedad vs. Racing de Santander 3-0 Primera División 18/12/2011 Racing de Santander vs. Real Sociedad 0-0 Primera División 20/03/2011 Racing de Santander vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 06/11/2010 Real Sociedad vs. Racing de Santander 1-0 Primera División 09/06/2007 Real Sociedad vs. Racing de Santander 0-0 Primera División 14/01/2007 Racing de Santander vs. Real Sociedad 1-0 Primera División

Horario del partido

Chile: 12:15 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs

Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs

Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Racing de Santander y Real Sociedad se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Racing de Santander suma 14 puntos en el torneo.

suma 14 puntos en el torneo. Real Sociedad suma 22 puntos en el torneo.