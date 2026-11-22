Racing de Santander recibe a Real Sociedad este domingo 22 de noviembre desde las 12:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en El Sardinero. La Real Sociedad llega con la chance de meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba, y Santander se le presenta como una parada incómoda por lo que significa este cruce para la tabla.
El Racing pelea por no quedar enganchado con la mitad baja y la Real busca consolidarse entre los primeros puestos de LaLiga. Son objetivos distintos, pero ambos necesitan los tres puntos para acercarse a lo que buscan.
La actualidad de ambos equipos
El Racing de Santander llega de ganar en Málaga, un resultado que le corta una racha negativa después de la goleada que le hizo el Real Madrid en casa. Está 12°, en la mitad de la tabla, y un triunfo como local le permitiría acercarse a la zona media-alta antes de que termine noviembre.
La Real Sociedad viene de imponerse ante el Rayo Vallecano y, salvo el traspié contra el Athletic, mostró regularidad en las últimas semanas. Marcha 5ª con 22 puntos, a tiro de los puestos europeos, y necesita sostener ese nivel fuera de casa para no perderle pisada a los de arriba.
El historial entre Racing de Santander y Real Sociedad
El historial entre ambos tiene 34 antecedentes y una clara diferencia a favor de la Real Sociedad, que ganó 19 veces por 8 del Racing, con 7 empates. En materia de goles también manda el conjunto donostiarra, con 49 convertidos contra 32 del Racing.
El enfrentamiento más reciente, en julio de 2026, terminó 1-1 con la Real como local. Antes de eso el Racing había conseguido un triunfo como visitante, en 2019, que corta un poco la hegemonía histórica del equipo vasco en este cruce.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/07/2026
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|1-1
|Club Friendlies
|20/07/2019
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|0-1
|Club Friendlies
|30/01/2014
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|0-3
|Copa del Rey
|22/01/2014
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|3-1
|Copa del Rey
|28/04/2012
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|3-0
|Primera División
|18/12/2011
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|0-0
|Primera División
|20/03/2011
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|06/11/2010
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
|09/06/2007
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|0-0
|Primera División
|14/01/2007
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 12:15 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi, ViX
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Racing de Santander y Real Sociedad se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Racing de Santander suma 14 puntos en el torneo.
- Real Sociedad suma 22 puntos en el torneo.