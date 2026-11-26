Marseille y Levski Sofia se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Estadio CEPAC Velodrome por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Marseille recibe a Levski Sofia este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio CEPAC Velodrome. Marseille viene de ganarle 1-0 a Leverkusen y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Levski Sofia viene de ganarle 1-0 a Jagiellonia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Marseille y Levski Sofia

Marseille (4-2-3-1): Jeffrey De Lange, Kelyann Bezahaf, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Ulisses Garcia, Pierre-Emile Hojbjerg, Angel Gomes, Himad Abdelli, Keyliane Abdallah, Amine Gouiri, Igor Paixão. DT: Bruno Génésio.

Levski Sofia (4-3-3): Svetoslav Vutsov, Aldair Neves Aldair, Kristian Dimitrov, Christian Makoun, Maicon, Mehdi Moubarik, Marko Grujić, Sérgio Araújo, Mazire Soula, Reinaldo, Francisco Everton Mota de Castro. DT: Julio Velázquez.

Bajas y ausentes de Marseille y Levski Sofia

Marseille:

Emerson (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Derek Cornelius (lesión de cadera; vuelve a principios de enero de 2027)

Levski Sofia:

Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Marseille y Levski Sofia: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 14:45 (hora de Chile)

14:45 (hora de Chile) Estadio: Estadio CEPAC Velodrome

Estadio CEPAC Velodrome Historial: 1 cruces — Marseille ganó 0, Levski Sofia ganó 1 y empataron 0

1 cruces — Marseille ganó 0, Levski Sofia ganó 1 y empataron 0 Último antecedente: 01/12/2005: Levski Sofia 1-0 Marseille

01/12/2005: Levski Sofia 1-0 Marseille Próximo partido de Marseille: vs. Celta, jueves 10 de diciembre

vs. Celta, jueves 10 de diciembre Próximo partido de Levski Sofia: vs. Lillestroem, jueves 10 de diciembre