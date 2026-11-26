Marseille y Levski Sofia se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio CEPAC Velodrome, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Marseille recibe a Levski Sofia este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio CEPAC Velodrome. Marseille se juega buena parte de sus chances en la fase de liga y no puede permitirse otro traspié en su propia cancha. Levski Sofia, en cambio, llega envalentonado y con la tranquilidad de quien no tiene nada que perder.

El equipo francés necesita puntos para acomodarse en la tabla y dejar atrás un arranque irregular, mientras que el búlgaro puede dar un golpe que lo meta de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

La actualidad de ambos equipos

Marseille llega golpeado en lo anímico a pesar de haber cerrado su última presentación con un triunfo ajustado ante Leverkusen. Antes de eso encadenó dos derrotas, una de ellas en su propio estadio ante Olympiacos, y esa irregularidad lo tiene en la parte baja de la tabla con apenas 3 puntos en cuatro fechas. El margen de error ya es mínimo si quiere meterse entre los clasificados.

Levski Sofia atraviesa un presente mucho más sólido. Viene de ganar de local frente a Jagiellonia y antes había sumado otro triunfo como visitante ante Viktoria, con un empate de por medio ante Nijmegen. Esa seguidilla lo instaló en la mitad de la tabla con 7 unidades, números que le permiten viajar con confianza y sin la presión de un equipo que necesita resultados de manera urgente.

El historial entre Marseille y Levski Sofia

El antecedente entre ambos es mínimo pero quedó marcado a favor del conjunto búlgaro. Se enfrentaron una sola vez, hace dos décadas, y aquella vez Levski Sofia se impuso 1-0 en condición de local. Marseille todavía no pudo torcer esa historia.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 01/12/2005 Levski Sofia vs. Marseille 1-0 UEFA Europa League

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Horario del partido

Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis