Zagreb y Leverkusen se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Maksimir, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Zagreb recibe a Leverkusen este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Maksimir. El Leverkusen llega como favorito, pero Zagreb viene de ganarle de visitante a Sunderland y no se va a achicar en Maksimir. La fase de liga de la Europa League todavía tiene a varios equipos peleando por meterse entre los mejores puestos y cada punto empieza a valer distinto.

Ninguno de los dos está en zona de eliminación directa, pero tampoco les sobra margen como para relajarse: una victoria acá puede acomodar bastante la tabla antes de que lleguen las fechas decisivas.

La actualidad de ambos equipos

Zagreb llega con confianza después de haber ganado 2-0 como visitante frente a Sunderland, un resultado que le permitió dejar atrás la caída 2-4 de local ante Nijmegen. Antes de ese traspié había ganado 1-0 ante Anderlecht, así que el equipo muestra una racha irregular pero con capacidad de reponerse rápido. Con 7 puntos y la novena posición, necesita sumar de local para meterse en zona de privilegio.

El Leverkusen, en cambio, llega golpeado tras perder 0-1 como local frente al Marseille, un resultado que corta una racha positiva. Antes había goleado 4-0 a Lech Poznan de visitante y también se había impuesto 2-0 ante OFI Crete. Con 9 puntos y el séptimo lugar, el equipo alemán necesita reaccionar rápido afuera de casa para no perder terreno en la pelea por los puestos de arriba.

Horario del partido

Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Zagreb y Leverkusen se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3 .

y . Zagreb suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Leverkusen suma 9 puntos en el torneo.