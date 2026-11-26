Zagreb recibe a Leverkusen este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Maksimir. El Leverkusen llega como favorito, pero Zagreb viene de ganarle de visitante a Sunderland y no se va a achicar en Maksimir. La fase de liga de la Europa League todavía tiene a varios equipos peleando por meterse entre los mejores puestos y cada punto empieza a valer distinto.
Ninguno de los dos está en zona de eliminación directa, pero tampoco les sobra margen como para relajarse: una victoria acá puede acomodar bastante la tabla antes de que lleguen las fechas decisivas.
La actualidad de ambos equipos
Zagreb llega con confianza después de haber ganado 2-0 como visitante frente a Sunderland, un resultado que le permitió dejar atrás la caída 2-4 de local ante Nijmegen. Antes de ese traspié había ganado 1-0 ante Anderlecht, así que el equipo muestra una racha irregular pero con capacidad de reponerse rápido. Con 7 puntos y la novena posición, necesita sumar de local para meterse en zona de privilegio.
El Leverkusen, en cambio, llega golpeado tras perder 0-1 como local frente al Marseille, un resultado que corta una racha positiva. Antes había goleado 4-0 a Lech Poznan de visitante y también se había impuesto 2-0 ante OFI Crete. Con 9 puntos y el séptimo lugar, el equipo alemán necesita reaccionar rápido afuera de casa para no perder terreno en la pelea por los puestos de arriba.
Horario del partido
- Chile: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Zagreb y Leverkusen se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3.
- Zagreb suma 7 puntos en el torneo.
- Leverkusen suma 9 puntos en el torneo.