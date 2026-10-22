Lech Poznan vs. Sunderland en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Lech Poznan y Sunderland se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lech Poznan recibe a Sunderland este jueves 22 de octubre desde las 13:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El arranque europeo del Lech Poznan es para el olvido y necesita una reacción urgente antes de que la fase de liga se le escape. Enfrente aparece un Sunderland que llegó a Europa League con paso firme y no piensa frenar.

Los polacos todavía no sumaron ni un punto y están últimos entre los 36 equipos del certamen, así que cualquier resultado que no sea una victoria los deja prácticamente afuera de la pelea por la clasificación. Para el Sunderland, en cambio, es la chance de estirar una racha perfecta y asegurarse un lugar cómodo en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Lech Poznan llega golpeado: cayó 0-4 como local ante Leverkusen y antes había perdido 0-4 de visitante frente a Crystal Palace. Ocho goles en contra y ninguno a favor en dos presentaciones pintan un panorama complicado para el equipo polaco, que necesita reinventarse rápido si quiere seguir con vida en el torneo.

Sunderland, en cambio, no conoce la derrota en esta Europa League. Ganó 2-1 como visitante ante Torreense y antes se había impuesto 1-0 de local frente al AZ Alkmaar, un arranque que lo tiene con 6 puntos y en zona media de la tabla general. La confianza del equipo inglés contrasta de manera evidente con la crisis que atraviesa su rival.

Horario del partido

Chile: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Lech Poznan y Sunderland se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5 .

y . Lech Poznan suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Sunderland suma 6 puntos tras vencer a Torreense y AZ Alkmaar.