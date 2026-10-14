Hoffenheim vs. Beşiktaş: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 2 de la Europa League

Hoffenheim y Beşiktaş se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre la Europa League entrega otro cruce con sabor a revancha: Hoffenheim necesita levantar cabeza después de un arranque flojo y Beşiktaş llega envalentonado tras golear en la fecha pasada.

Es la segunda jornada de la fase de liga y ninguno de los dos quiere quedar descolgado de los puestos de arriba. Un resultado positivo acomoda el calendario antes de que el certamen se ponga más exigente.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Hoffenheim arrancó con el pie izquierdo: cayó 2-0 como visitante ante el OFI Crete y todavía no sumó en la tabla, que lo tiene en el puesto 29. Pese a ese traspié, el equipo alemán aparece como favorito para este compromiso, algo que lo obliga a mostrar una reacción inmediata de local.

Beşiktaş, en cambio, llega con otro ánimo. Goleó 4-1 al Marseille en su presentación y se metió entre los primeros puestos de la tabla general con sus tres puntos. El equipo turco quiere confirmar que ese resultado no fue casualidad y estirar su buen momento lejos de Turquía.

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El historial entre Hoffenheim y Beşiktaş

El historial entre ambos es mínimo: apenas un antecedente registrado, un amistoso de 2016 que terminó igualado sin goles. No hay patrón ni paridad para analizar más allá de ese empate, así que el duelo de este jueves se perfila casi como un primer capítulo real entre los dos.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 27/07/2016 Hoffenheim vs. Beşiktaş 0-0 Club Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

En síntesis