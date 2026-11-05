Crystal Palace vs. Hoffenheim: a qué hora y dónde ver a Darío Osorio en la Europa League

El seleccionado chileno está considerado para el compromiso por la cuarta jornada del certamen internacional.

Crystal Palace vuelve a la acción y Darío Osorio espera una oportunidad. El cuadro inglés tendrá un partido clave en la Europa League: es la perfecta ocasión para enmendar el camino en la temporada.

El conjunto del seleccionado chileno se medirá contra Hoffenheim por la cuarta fecha de la fase de liga del certamen internacional. Se disputará este jueves 5 de noviembre en el Selhurst Park.

Tal duelo será crucial para ambas instituciones por las situaciones que viven en la tabla de posiciones. Mientras el elenco londinense marcha en el casillero número 15, su símil alemán está en el puesto 23.

¿Cuáles fueron los últimos resultados de dichos clubes en la competencia continental? Crystal Palace empató 2-2 contra Besiktas como visitante y Hoffenheim derrotó 3-0 a Olympique de Lyon en casa.

Darío Osorio espera por la titularidad en el Crystal Palace. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juega Crystal Palace vs. Hoffenheim?

Dicho compromiso por la Europa League se llevará a cabo este jueves 5 de noviembre. Está pactado para las 14:45 horas de Chile en el Selhurst Park, ubicado en Londres.

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¿Dónde ver el partido de Darío Osorio por la Europa League?

El encuentro entre Crystal Palace y Hoffenheim se podrá ver por TV a través de ESPN 5. A su vez, será emitido mediante streaming por Disney+ para sus clientes Premium.