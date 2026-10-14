Torreense vs. Sunderland en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

Torreense y Sunderland se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Con puntos ganados en la fecha inicial, Torreense y Sunderland se cruzan el jueves 15 de octubre en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa con la idea de quedar prendidos arriba de la tabla.

Los dos llegan con un triunfo en el arranque de la fase de liga, así que el que gane se despega en la pelea por meterse entre los mejores puestos del grupo general.

Horario del partido

Chile: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Torreense abrió su participación con una victoria 2-1 de visitante ante Lillestroem, un resultado que lo deja con 3 puntos y en la mitad de la tabla. Jugar ahora de local le da la chance de confirmar que ese arranque no fue casualidad.

El Sunderland, por su parte, también sumó de entrada: ganó 1-0 como local frente al AZ Alkmaar. Llega señalado como favorito para este cruce y con la obligación de no relajarse pese a jugar como visitante en Portugal.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Torreense y Sunderland se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Torreense suma 3 puntos tras vencer a Lillestroem.

suma 3 puntos tras vencer a Lillestroem. Sunderland suma 3 puntos tras vencer a AZ Alkmaar.