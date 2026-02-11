Este jueves 12 de febrero, la Selección Femenina Sub 20 de Chile saltará a la cancha para disputar su último encuentro de la fase de grupos en el Sudamericano de la categoría cuando enfrente a la selección de Venezuela.

En una transmisión especial de Canal 13, las dirigidas por el entrenador Nicolás Bravo buscarán cerrar su participación con un triunfo que les permita limpiar la imagen tras un inicio de torneo sumamente complejo.

Un escenario cuesta arriba

El camino de las “Rojitas” en esta duodécima edición del certamen no ha sido el esperado. Tras tres enfrentamientos ante potencias continentales como Paraguay, Colombia y Uruguay, el combinado nacional apenas ha logrado rescatar un punto.

Por esta razón, el duelo ante la selección “Vinotinto” se presenta como una oportunidad de redención para demostrar el crecimiento del fútbol femenino local.

El factor “Suazo” y las figuras emergentes

Uno de los grandes atractivos de este plantel es la presencia de Arantza y Grettel Suazo. Las hijas gemelas del histórico goleador Humberto “Chupete” Suazo, hoy figuras de la Universidad de Chile, lideran una generación que busca hacer historia propia. A ellas se suman nombres con proyección internacional como:

Ámbar Figueroa: El cerebro en el mediocampo.

El cerebro en el mediocampo. Catalina Arias: Baluarte en la zona defensiva.

Baluarte en la zona defensiva. Vaitiare Pardo: La principal carta de gol en la delantera.

La selección chilena sub 20 buscará la clasificación ante Venezuela

El sueño del Mundial de Polonia

El objetivo final de este Sudamericano, que se desarrolla hasta el 28 de febrero, es obtener uno de los cupos para la Copa Mundial Femenina Sub 20, que se celebrará en Polonia durante el próximo mes de septiembre. Chile busca igualar o superar sus mejores registros históricos (cuartos lugares en 2008 y 2009), épocas donde surgieron leyendas como Christiane Endler.

Canal 13 transmitirá en vivo y en directo desde Paraguay

Para no perderse ningún detalle del encuentro, Canal 13 desplegará toda su cobertura técnica a través de todas sus plataformas: