El fútbol femenino chileno vivirá este fin de semana una de sus jornadas más esperadas. Al igual que en 2024, Colo Colo y Universidad de Chile volverán a verse las caras en una nueva final que promete estadio lleno, tensión máxima y el ambiente de clásico más importante del país.

Las albas, dirigidas por la brasileña Tatiele Silveira, buscarán reafirmar su dominio histórico, mientras que las Leonas intentarán dar el golpe de la mano de Cristóbal Jiménez.

Ambos equipos llegan en excelente forma: el Cacique viene de eliminar a Coquimbo Unido (2-0 en el global) y presenta una ofensiva letal; la U, con un crecimiento sostenido, dejó en el camino a Unión Española tras un contundente 6-2 global.

Cada vez falta menos para que empiece a rodar el balón en el clásico más esperado del fútbol femenino chileno. | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

La rivalidad, el talento y el presente de ambos equipos hacen que esta final se presente como una de las más atractivas de los últimos años.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs. la U Femenina en la final?

El duelo está programado para el próximo sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas en el Bicentenario de La Florida .

¿Cómo y dónde ver GRATIS a Colo Colo vs. la U Femenina en la final?

El trascendental compromiso será transmitido a través de Chilevisión, por el sitio web www.chilevision.cl y en la app MiCHV.