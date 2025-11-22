Universidad de Chile y Unión Española hoy en día se disputan en la semifinal del fútbol chileno lo que es el último cupo a la final del torneo 2025, en la que Colo Colo espera a su rival.

En el partido de ida, ‘Las Leonas’ consiguieron la ventaja en esta serie tras imponerse por 3-2 ante las ‘Hispanas’ en el Estadio Santa Laura.

Hoy, las dirigidas por Cristóbal Jiménez buscarán hacerse respetar en su casa y con su marcador global en ventaja, esperan poder sellar su clasificación a la final del torneo.

La ganadora de este duelo se enfrentará en la final del torneo a Colo Colo, las dirigidas por Tatiele Silveira dejaron en el camino a Coquimbo Unido por un global de 2-0.

La U se quedó con la ida | Foto: U. de Chile

¿Cuándo juegan La U vs. Unión Española?

El encuentro entre Universidad de Chile Femenino y Unión Española se jugará este sábado 22 de noviembre desde las 18:30 horas en el Estadio Santiago Bueras.

¿Dónde ver HOY EN VIVO el partido de la U vs. Unión Española?

El encuentro entre las ‘Leonas’ e ‘Hispanas’ no contará con ninguna señal de TV para su transmisión. Sin embargo, el canal oficial de YouTube de la Universidad de Chile transmitirá para todo su público este compromiso.