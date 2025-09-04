La Copa Libertadores Femenina vivió su sorteo para la edición 2025, en donde Colo Colo y Universidad de Chile están clasificados al máximo torneo continental y hoy conocieron a sus respectivos rivales en la fase de grupos.

En el caso del Cacique, las albas quedaron en el Grupo C de la muerte junto a Sao Paulo de Brasil, San Lorenzo de Argentina y Olimpia que es el representante de Paraguay.

Por otro lado, Universidad de Chile formará parte del Grupo D y enfrentará a un equipo colombiano a definir, Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay.

Cabe recordar que, como ha sido costumbre en la versión femenina del máximo torneo continental, se desarrollará en una sola sede y en esta ocasión Argentina fue el país elegido para albergar el torneo.

La acción comenzará el 2 de octubre en la capital trasandina y todo finalizará el 18 del mismo mes con la gran final, en donde tanto Colo Colo como Universidad de Chile esperan poder decir presente en dicho partido.

Las chilenas van por todo

Colo Colo buscará reeditar el título que consiguió hace un par de temporadas, mientras que Universidad de Chile buscará igualar su mejor participación que fue semifinales en la edición 2020.