La ANFP programó la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile para el próximo domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde en el Estadio Santa Laura, compromiso que ahora fue puesto en duda por el Ministro de Seguridad de Chile.

Luis Cordero, quien está al mando de la cartera, puso en duda la realización de la Supercopa por el estado en que se encuentra el Estadio Santa Laura y así lo expresó en declaraciones cuando fue consultado por el evento.

“Los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Seguridad es por imponer las obligaciones a los organizadores. El día de ayer, en mi visita semanal que yo realicé al municipio, visitamos Independencia, donde vimos todos los temas de seguridad y el alcalde fue muy transparente sobre su posición sobre el partido”, dijo.

Supercopa en suspenso. | Foto: Photosport

En esa línea, agrega diciendo que “Yo me comprometí a evaluar esa situación en lo que respecta al Ministerio de Seguridad. Lo que sí le puedo decir es que un estadio que se encuentra en obras no puede tener un partido de fútbol”.

“Eso es lo que puedo decir hasta ahora. Y lo demás forma parte de los informes de seguridad que le son remitidos por el Ministerio de Seguridad conjuntamente con Carabineros y cuya decisión final le corresponde a la Delegación Presidencial en cualquier región del país”, complementó en el cierre.

Ahora habrá que esperar a una confirmación oficial por parte de la ANFP sobre el Superclásico en la Supercopa, compromiso que ya arrancó su venta de entradas con varias medidas jamás vistas en el fútbol chileno.

El último antecedente de un Superclásico

Colo Colo y Universidad de Chile se vieron las caras hace pocos días, donde fueron los albos quienes se impusieron a los azules por la cuenta mínima con un solitario gol de Vicente Pizarro en el segundo tiempo.