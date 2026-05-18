El histórico de Universidad de Chile, hoy es entrenador del cuadro femenino del Pije y da las razones por sus ausencias en la banca.

El fútbol femenino nacional sumó un capítulo de aquellos que cuesta creer. El director técnico de Deportes Temuco Femenino, Esteban Valencia, quedó en el ojo del huracán tras revelarse que se ausentó de la banca en los últimos tres compromisos en condición de forastero.

En conversación con Novena Pasión el estratega rompió el silencio, defendió su postura argumentando un acuerdo con la dirigencia y dejó una llamativa frase sobre la repercusión que tiene la categoría en el país.

La llamativa situación que remece al cuadro albiverde fue dada a conocer por el comunicador Francisco Hermosilla, quien a través de sus redes sociales destapó que el “Huevo” no viajó a los compromisos frente a Iquique, Colo Colo y Universidad de Concepción. ¿La razón? Labores religiosas que el exfutbolista realiza en un templo de la ciudad y que coincidieron con la programación de la Primera División del fútbol femenino.

Ante el revuelo causado, el propio Esteban Valencia salió a dar la cara y explicar el motivo de sus faltas, asegurando que la mesa directiva de Deportes Temuco estaba al tanto de todo. “Yo no me mando solo, esto obviamente se consensuó. Yo tengo claro que a nosotros como club no nos sobra nada, muchas veces se apela a las voluntades de cada persona que trabaja ahí… yo también tengo que dar un poco de claridad”, se defendió el DT.

Pese a las críticas de los hinchas por dejar al equipo sin su líder en la cancha, Valencia reconoció que el problema podría repetirse en las próximas fechas si los partidos se siguen programando el último día de la semana. Sin embargo, mostró su disposición para buscar una alternativa. “Puede ser que juguemos otra vez un día domingo y yo tenga otra vez esa complejidad, pero lo vamos a ir solucionando”, admitió el técnico.

Esteban Valencia explica sus ausencias en la banca de Deportes Temuco Femenino

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Lo que más encendió los ánimos en el entorno del cuadro sureño fue la llamativa confesión de Valencia al evaluar el impacto mediático de su ausencia. El DT reconoció, de forma muy honesta, que no esperaba que el fútbol de mujeres tuviera tanta cobertura. “Valoro el énfasis y la importancia que se le está dando también al femenino y por eso digo: chuta, yo pensé que no importaba tanto, pero me doy cuenta que sí tiene una importancia”, lanzó el adiestrador.

Aplausos para la cobertura de los medios

Para cerrar, el técnico de las “pichi-rucas” apuntó a que el profesionalismo que hoy vive la rama se debe al estatus de la división y al apoyo de las comunicaciones. “Será porque estamos en Primera División y en las chicas hay un estímulo, hay una motivación, una preocupación de parte de ustedes también. Me parece extraordinario, espero que se siga manteniendo y eso va más allá de la situación puntual del entrenador”, concluyó.