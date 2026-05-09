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Sudamericano Sub 17

Qué pasa si Chile Sub 17 Femenino gana, empata o pierde vs. Ecuador por el playoff del Sudamericano

La Selección Chilena se juega ante Ecuador la opción de conseguir un boleto al Mundial de Marruecos 2026.

El duelo ante la "Mini Tri" será clave para el futuro de La Roja.
© @LaRojaEl duelo ante la "Mini Tri" será clave para el futuro de La Roja.

La Selección Chilena Sub 17 Femenina atraviesa un momento decisivo en el Sudamericano de la categoría, donde se juega la posibilidad de alcanzar uno de los objetivos más importantes: la clasificación al Mundial de Marruecos 2026.

El combinado dirigido por Vanessa Arauz ha mostrado un rendimiento competitivo a lo largo del torneo, logrando instalarse en esta instancia que hoy le permite seguir en carrera por un cupo a la cita planetaria.

En ese escenario, La Roja deberá enfrentar a Ecuador en un partido de alto impacto, donde no solo está en juego el resultado del encuentro, sino también el futuro inmediato del proceso en el Sudamericano.

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Es por esto que en Bolavip Chile te contamos los distintos escenarios que se pueden dar en este crucial encuentro.

Si Chile gana a Ecuador:

  • Clasifica directamente al Mundial Sub 17 Femenino, que se desarrollará en Marruecos.

Si Chile empata ante Ecuador

  • El partido se definirá por penales.
  • El resultado final de la tanda de penaltis determinaría quién irá al Mundial de Marruecos 2026.
La Roja viene de caer ante Brasil por penales | FOTO: @LaRoja

La Roja viene de caer ante Brasil por penales | FOTO: @LaRoja

Si Chile pierde ante Ecuador:

  • Queda eliminado de la lucha por el cupo directo al Mundial de Marruecos 2026.
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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