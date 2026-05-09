Qué pasa si Chile Sub 17 Femenino gana, empata o pierde vs. Ecuador por el playoff del Sudamericano

La Selección Chilena se juega ante Ecuador la opción de conseguir un boleto al Mundial de Marruecos 2026.

La Selección Chilena Sub 17 Femenina atraviesa un momento decisivo en el Sudamericano de la categoría, donde se juega la posibilidad de alcanzar uno de los objetivos más importantes: la clasificación al Mundial de Marruecos 2026.

El combinado dirigido por Vanessa Arauz ha mostrado un rendimiento competitivo a lo largo del torneo, logrando instalarse en esta instancia que hoy le permite seguir en carrera por un cupo a la cita planetaria.

En ese escenario, La Roja deberá enfrentar a Ecuador en un partido de alto impacto, donde no solo está en juego el resultado del encuentro, sino también el futuro inmediato del proceso en el Sudamericano.

Es por esto que en Bolavip Chile te contamos los distintos escenarios que se pueden dar en este crucial encuentro.

Si Chile gana a Ecuador:

Clasifica directamente al Mundial Sub 17 Femenino, que se desarrollará en Marruecos.

Si Chile empata ante Ecuador

El partido se definirá por penales.

El resultado final de la tanda de penaltis determinaría quién irá al Mundial de Marruecos 2026.

Publicidad

La Roja viene de caer ante Brasil por penales | FOTO: @LaRoja

Si Chile pierde ante Ecuador: