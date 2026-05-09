Las Albitas abrieron los fuegos en esta jornada doble en el Monumental a la espera del duelo del primer equipo masculino. El equipo de Tatiele Silveira goleó en casa.

Colo Colo Femenino dio una verdadera exhibición de fútbol este sábado en el Estadio Monumental y aplastó por 9-0 a Deportes Recoleta Femenino en una jornada demoledora para las albas.

El equipo dirigido por Tatiele Silveira abrió rápidamente el marcador gracias a un cabezazo de María José Urrutia tras un córner ejecutado por Isidora Olave. Luego apareció Mary Valencia con una espectacular jugada individual dejando rivales y arquera en el camino para estirar las cifras antes del descanso.

En el complemento, Colo Colo fue un vendaval ofensivo. Anaís Álvarez marcó el tercero tras una gran habilitación y posteriormente María José Urrutia volvió a aparecer en dos oportunidades más para sellar su hat-trick personal en Macul.

La goleada la completaron un autogol de Deportes Recoleta tras una jugada de Yastin Jiménez y uno de Isidora Olave que parecía ser el último… pero faltaba el 8 a 0 de Anaís Álvarez y por si fuera poco Yenny Acuña puso el noveno de las Albitas para el aplastante 9 a 0 que las deja nuevamente líderes del certamen.

Colo Colo Femenino recupera la cima del torneo

Con esta contundente victoria, Colo Colo Femenino vuelve al liderato del campeonato nacional con 18 puntos, superando por una unidad a Universidad de Chile Femenino, que quedó momentáneamente en el segundo lugar con 17.

Publicidad

Las albas siguen demostrando toda su jerarquía en el torneo y ratifican su candidatura para seguir peleando en la parte alta de la tabla durante esta temporada.