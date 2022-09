La presencia de Pablo Solari en el once inicial de River Plate para enfrentar a Boca Juniors en el Superclásico argentino sigue siendo incierta, pero de igual manera la prensa al otro lado de la cordillera pone al ex Colo Colo como una de las claves del partido más atractivo de Argentina.

Prensa trasandina pone al ex Colo Colo, Pablo Solari, como una de las claves del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors

River Plate y Boca Juniors se verán las caras esta tarde en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, partido correspondiente a la liga trasandina y que es, sin dudas, el más atractivo al otro lado de la cordillera.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se desplazará hasta el barrio de La Boca con la clara intención de llevarse los tres puntos devuelta a Núñez y, para eso, espera poder contar con la presencia del ex Colo Colo, Pablo Solari.

El Pibe salió con molestias en el último partido de los millonarios ante Barracas Central y ha estado en algodones toda la semana, pero fue el mismo técnico del cuadro riverplatense quien disipó las dudas diciendo que esperaba poder contar con él.

Solari quiere celebrar ante Boca Juniors. | Foto: Getty Images

La ‘Solarimanía’ que se ha desatado en Argentina tras su arribo a River Plate es tal que, con pocos partidos en el cuerpo, los medios trasandinos ubican al formado en Talleres de Córdoba y Colo Colo como una de las claves para e compromiso de esta tarde.

El medio trasandino Olé se hace la pregunta si el Pibe estará de titular o no dentro de los once de Gallardo: “¿Y arriba, está Solari para jugar desde el arranque?”, comentaron para después incluirlo dentro del posible once.

ver también Cambio de horario del Cacique puede ponerle presión a Ñublense y Curicó

El compromiso de esta tarde asoma como clave para Marcelo Gallardo y sus dirigidos ya que, en caso de imponerse a Boca Juniors, quedarán a tan solo dos puntos de Atlético Tucumán, líder de la competición.