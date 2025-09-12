Este viernes habló en conferencia de prensa el entrenador chileno Manuel Pellegrini, en la previa del partido entre Real Betis con Levante por La Liga de España, instancia en que el Ingeniero fue consultado por el fichaje de Alexis Sánchez en el Sevilla.

El Niño Maravilla llegó en el cierre del mercado al archirrival de los heliopolitanos, por lo que se vivirá un enfrentamiento de australes esta temporada en el derbi de Sevilla.

Ante aquello el estratega de 71 años destacó la trayectoria del tocopillano, sin antes bajarle el pelo al cuadro nervionense, en comparación a los otros clubes en los que ha jugado el goleador histórico de la Selección Chilena.

“Alexis es un jugador que tiene una trayectoria que son muy pcoos jugadores en el mundo que la pueden tener. Él por distintas circunstancias le tocó ahora jugar en Sevilla, pero ha jugado en equipos como Manchester United, Arsenal, Inter, equipos de primer nivel. Así que está con una edad que todavía tiene para demostrar por qué está él aquí”, respondió a los medios.

Respecto a sus deseos para Alexis, el experimentado técnico bromeó por la rivalidad y también confesó que hace un tiempo quiso al atacante para reforzar al Betis.

“Estará en el otro de Sevilla, así que no le puedo desear mucha suerte. Pero estoy seguro que todavía va a ser un aporte importante, porque tiene una calidad que me hubiera gustado haberlo traído para nosotros hace 2 o 3 años atrás que le ofrecimos, pero por circunstancias deportivas no pudo llegar“, completó Pellegrini.