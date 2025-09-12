El regreso de Alexis Sánchez a La Liga tiene a todos los fanáticos chilenos pendientes. El delantero nacional fue convocado por el Sevilla para enfrentar al Elche, en la fecha 4 del campeonato español, y podría hacer su esperado debut en su nuevo club.

Además, Gabriel Suazo, otro chileno, también figura en la nómina del Sevilla, consolidando la presencia nacional en el equipo andaluz.

Sevilla llega a este compromiso luego de un arranque irregular, mientras que Elche buscará meterse en los puestos de avanzada. El encuentro se disputará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y será clave para que el equipo que dirige el argentino Matías Almeyda recupere confianza antes de los próximos desafíos.

Todo parece indicar que el Niño Maravilla no será titular y esperará su oportunidad en el banco de suplentes | FOTO: EFE/Jose Manuel Vidal

La expectativa crece en torno a cómo ambos futbolistas podrán aportar al equipo en un encuentro que promete intensidad y emociones desde el primer minuto.

Probable formación del Sevilla vs. Elche

Nyland; Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Gabriel Suazo; Agoumé, Batista Mendy; Juanlu, Rubén Vargas, Alfon; Isaac Romero.

Horario: ¿A qué hora es el partido entre Sevilla vs. Elche?

El partido entre Sevilla vs. Elche se disputará a las 16:00 horas de Chile.

TV: ¿Dónde puedo ver el partido entre Sevilla vs. Elche?

El partido entre Sevilla vs. Elche lo podrás ver a través de través de las pantallas de ESPN.

Internet: ¿Cómo puedo seguir el compromiso de Sevilla vs. Elche?

Además, podrás seguir el partido por Disney+. Para acceder a dicha señal, necesitas una suscripción de pago.