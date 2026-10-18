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Premier League

Alineaciones de Bournemouth y Sunderland por la Premier League: formaciones probables

Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Vitality Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bournemouth vs. Sunderland, Premier League
Bournemouth vs. Sunderland, Premier League

Bournemouth recibe a Sunderland este domingo 18 de octubre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth viene de caer 1-5 ante Chelsea y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Sunderland viene de caer 0-2 ante Brighton y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bournemouth y Sunderland

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Đ. Petrović, Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert, Tyler Adams, David Brooks, Ryan Christie, Rayan, Evanilson, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.

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Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Nordi Mukiele, Kevin Danso, Omar Alderete, Reinildo Mandava, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Noah Sadiki, Chris Rigg, Chemsdine Talbi, Nilson Angulo. DT: Régis Le Bris.

Bajas y ausentes de Bournemouth y Sunderland

Bournemouth:

  • Julián Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Alex Scott (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Veljko Milosavljević (golpe)
  • Amine Adli (lesión en el gemelo)
  • Justin Kluivert (desgarro; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Eli Junior Kroupi (lesión en el pie; vuelve a fines de octubre de 2026)

Sunderland:

  • Thomas Meunier (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Habib Diarra (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Brian Brobbey (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Daniel Ballard (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Romaine Mundle (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Bournemouth y Sunderland: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 18 de octubre
  • Hora: 10:00 (hora de Chile)
  • Estadio: Vitality Stadium
  • Historial: 6 cruces — Bournemouth ganó 2, Sunderland ganó 2 y empataron 2
  • Último antecedente: 28/02/2026: Bournemouth 1-1 Sunderland
  • Próximo partido de Bournemouth: vs. Manchester United, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Sunderland: vs. Leeds, domingo 25 de octubre
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