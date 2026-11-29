Everton recibe a Liverpool este domingo 29 de noviembre desde las 09:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Everton viene de caer 0-4 ante Brentford y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Liverpool viene de ganarle 4-0 a Manchester United y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Everton y Liverpool
Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Jake O'Brien, Michael Keane, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner, Merlin Roehl, Thierno Barry, Tyrique George. DT: David Moyes.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Alexander Isak, Rio Ngumoha. DT: Andoni Iraola.
Bajas y ausentes de Everton y Liverpool
Everton:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Liverpool:
- Ryan Gravenberch (lesión)
- Cody Gakpo (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Conor Bradley (lesión de rodilla)
- Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados)
- Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Everton y Liverpool: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 29 de noviembre
- Hora: 09:00 (hora de Chile)
- Estadio: Hill Dickinson Stadium
- Historial: 207 cruces — Everton ganó 54, Liverpool ganó 85 y empataron 68
- Último antecedente: 19/04/2026: Everton 1-2 Liverpool
- Próximo partido de Everton: vs. Aston Villa, miércoles 2 de diciembre
- Próximo partido de Liverpool: vs. Sunderland, miércoles 2 de diciembre