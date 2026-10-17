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Alineaciones de Espanyol y Atlético de Madrid por la LaLiga: formaciones probables

Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre en el RCDE Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Espanyol vs. Atlético, LaLiga
Espanyol vs. Atlético, LaLiga

Espanyol recibe a Atlético de Madrid este sábado 17 de octubre desde las 09:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium. Espanyol viene de empatar 1-1 con Málaga y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético de Madrid viene de ganarle 2-1 a Alavés y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Espanyol y Atlético de Madrid

Espanyol (4-2-3-1): Ángel Fortuño, Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman, Edu Expósito, Javier Hernández, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Roberto Fernández, Bryan Zaragoza. DT: Manolo González.

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Atlético de Madrid (4-2-3-1): Jan Oblak, Marc Pubill, Cristian Romero, Dávid Hancko, Álex Grimaldo, Marcos Llorente, Álex Baena, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Jonathan Dávid, Ademola Lookman. DT: Diego Simeone.

Bajas y ausentes de Espanyol y Atlético de Madrid

Espanyol:

  • Andoni Gorosabel (ausencia)
  • Kike (lesión isquiotibial)
  • Jofre Carreras (lesión en la ingle)

Atlético de Madrid:

  • Johnny (enfermedad)

La previa de Espanyol y Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 09:00 (hora de Chile)
  • Estadio: RCDE Stadium
  • Próximo partido de Espanyol: vs. Racing de Santander, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Deportivo La Coruña, sábado 24 de octubre
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