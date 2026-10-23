Alineaciones de Ipswich Town y Nottingham Forest por la Premier League: formaciones confirmadas

Ipswich Town recibe a Nottingham Forest este viernes 23 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Ipswich Town viene de caer 2-3 ante Man City y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Nottingham Forest viene de caer 0-1 ante Arsenal y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Ipswich Town y Nottingham Forest
Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton, Abdoul Ouattara, Dara O'Shea, Issa Diop, Leif Davis, Florentino Luís, Julio Enciso, Exequiel Palacios, Abdul Fatawu, Emersonn, Jaden Philogene. DT: Gary O’Neill.
Nottingham Forest (3-4-2-1): Matz Sels, Jair Cunha, Nikola Milenković, Murillo, Dan Ndoye, Daniel Muñoz, James McAtee, Xaver Schlager, Neco Williams, Morgan Gibbs-White, Liam Delap. DT: Oliver Glasner.
Suplentes de Ipswich Town: Daizen Maeda, Jacob Greaves, Darnell Furlong, Cédric Kipré, Azor Matusiwa, Zian Flemming, Chuba Akpom, Kjell Scherpen, Jack Clarke, Marcelino Núñez.
Suplentes de Nottingham Forest: Nicolás Domínguez, Ousmane Diomande, Ibrahim Sangaré, Callum Hudson-Odoi, Chris Wood, John Victor, Arnaud Kalimuendo, Ryan Yates, Luca Netz, Ola Aina.
Bajas y ausentes de Ipswich Town y Nottingham Forest
Ipswich Town:
- Jack Taylor (lesión de rodilla)
- Saša Lukić (lesión en la ingle; vuelve en una semana)
Nottingham Forest:
- Nicolò Savona (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Igor Jesus (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
La previa de Ipswich Town y Nottingham Forest: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 23 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Chile)
- Historial: 71 cruces — Ipswich Town ganó 20, Nottingham Forest ganó 34 y empataron 18
- Último antecedente: 15/03/2025: Ipswich Town 2-4 Nottingham Forest
- Próximo partido de Ipswich Town: vs. Hull, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Nottingham Forest: vs. Brentford, sábado 31 de octubre