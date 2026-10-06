Alineaciones de Moldavia y Eslovaquia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Moldavia vs. Eslovaquia este martes 6 de octubre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Moldavia y Eslovaquia

Moldavia viene de ganarle 2-1 a Kazajistán y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Eslovaquia viene de empatar 1-1 con Islas Feroe y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Moldavia y Eslovaquia

Moldavia (5-3-2): Dumitru Celeadnic, Oleg Reabciuk, Mihail Gherasimencov, Iurie Iovu, Vladyslav Baboglo, Ioan-Călin Revenco, Sergiu Perciun, Vadim Raţă, Petru Popescu, Nicky Clescenco. DT: Lilian Popescu.

Eslovaquia (4-3-3): Martin Dúbravka, Milan Škriniar, Martin Valjent, Dávid Hancko, Adam Obert, Stanislav Lobotka, Tomáš Suslov, Ondrej Duda, David Strelec, Lukáš Haraslín, Ivan Schranz.

Suplentes de Moldavia: Vladimir Fratea, Emil Tîmbur, Mihail Ștefan, Cătălin Cucoș, Ștefan Bodișteanu, Victor Stînă, Serafim Cojocari, Danila Forov, Ovidiu David, Daniel Dumbrăvanu, Dmitri Mandrîcenco, Andriy Kozhukhar, Cristian Dros.

Publicidad

Suplentes de Eslovaquia: Leo Sauer, Róbert Boženík, Dávid Ďuriš, Tomáš Rigo, Ivan Mesík, Denis Vavro, Dominik Greif, Ľubomír Šatka, Peter Pokorný, Tomáš Bobček, Dominik Takáč, Adrián Kaprálik, Erik Prekop, Jakub Surovčík.

La previa de Moldavia y Eslovaquia: todo lo que hay que saber