Alineaciones de Osasuna y Racing de Santander por la LaLiga: formaciones probables

Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio El Sadar por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Osasuna recibe a Racing de Santander este domingo 18 de octubre desde las 09:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna viene de caer 2-5 ante Betis y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Racing de Santander viene de empatar 2-2 con Valencia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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