Málaga vs. Racing de Santander en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Málaga recibe a Racing de Santander este sábado 7 de noviembre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Málaga perdió 1-2 como visitante ante Betis. El conjunto ocupa el puesto 20 con 5 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Alavés.
Racing de Santander viene de perder 0-3 como local ante Real Madrid. El equipo ocupa el puesto 16 con 11 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Espanyol.
El historial entre Málaga y Racing de Santander
Málaga y Racing de Santander se enfrentaron 30 veces en los últimos años: 13 triunfos de Málaga, 9 de Racing de Santander y 8 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Málaga vs. Racing de Santander
|1-1
|Segunda División
|05/10/2025
|Racing de Santander vs. Málaga
|3-0
|Segunda División
|01/02/2025
|Racing de Santander vs. Málaga
|2-1
|Segunda División
|23/11/2024
|Málaga vs. Racing de Santander
|0-0
|Segunda División
|05/03/2023
|Málaga vs. Racing de Santander
|0-1
|Segunda División
|01/10/2022
|Racing de Santander vs. Málaga
|0-0
|Segunda División
|23/02/2020
|Málaga vs. Racing de Santander
|2-0
|Segunda División
|17/08/2019
|Racing de Santander vs. Málaga
|0-1
|Segunda División
|09/04/2012
|Málaga vs. Racing de Santander
|3-0
|Primera División
|21/11/2011
|Racing de Santander vs. Málaga
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
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- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs
- Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
- Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Málaga y Racing de Santander se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Málaga suma 5 puntos en el torneo.
- Racing de Santander suma 11 puntos en el torneo.