Málaga vs. Racing de Santander en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Málaga y Racing de Santander se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en La Rosaleda, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Málaga recibe a Racing de Santander este sábado 7 de noviembre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Málaga perdió 1-2 como visitante ante Betis. El conjunto ocupa el puesto 20 con 5 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Alavés.

Racing de Santander viene de perder 0-3 como local ante Real Madrid. El equipo ocupa el puesto 16 con 11 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Espanyol.

El historial entre Málaga y Racing de Santander

Málaga y Racing de Santander se enfrentaron 30 veces en los últimos años: 13 triunfos de Málaga, 9 de Racing de Santander y 8 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Málaga vs. Racing de Santander 1-1 Segunda División 05/10/2025 Racing de Santander vs. Málaga 3-0 Segunda División 01/02/2025 Racing de Santander vs. Málaga 2-1 Segunda División 23/11/2024 Málaga vs. Racing de Santander 0-0 Segunda División 05/03/2023 Málaga vs. Racing de Santander 0-1 Segunda División 01/10/2022 Racing de Santander vs. Málaga 0-0 Segunda División 23/02/2020 Málaga vs. Racing de Santander 2-0 Segunda División 17/08/2019 Racing de Santander vs. Málaga 0-1 Segunda División 09/04/2012 Málaga vs. Racing de Santander 3-0 Primera División 21/11/2011 Racing de Santander vs. Málaga 1-3 Primera División

Horario del partido

Chile: 10:00 hs

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Por dónde ver el partido

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ViX, Sky Sports España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs

Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs

Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

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En síntesis